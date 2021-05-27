台北市疫情嚴峻，市長柯文哲27日推估，死亡數還是會上升，但不會大幅上升，要給最前線醫護人員加油、打氣，第一前線工作人員不是只有累而已，還有實質危險，他哽咽透過線上直播對醫護人員高喊「大家就加油！撐住！」

有醫生形容現在各醫院像開放式地獄，下周死亡數恐怕會攀升，前線人員心理壓力沉重。柯文哲今午透過網路直播對市民說明疫情政策，他猜死亡數還是會上升，相信台灣醫療不會大幅上升，也相信台灣國民素質，叫你在家裡，不是叫你在家打麻將、聚餐，不只不出門還不能群聚，大家稍微控制一下，死亡人數會上升但不會像印度那麼慘，有合作的國民，及醫療體系不錯，會上升不會大幅上升。

接著柯文哲說，還是要給最前線醫護人員加油、打氣，坦白講打了疫苗，抗體要發揮作用也是2周後的事，更何況打第1劑也沒有保證百分之百。

柯文哲表示，第一前線工作人員不是只有累而已，還有實質危險，話說到此，柯哽咽說，他也是第一線出來的，「大家就加油！撐住！」

(中時 )