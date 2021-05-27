ZenFone 8只有5.9吋螢幕，而且沒有翻轉鏡頭（只有雙鏡頭）讓你有點失望嗎？其實不然，華碩今年同步推出了搭載翻轉鏡頭的ZenFone 8 Flip， 要讓熱愛手機攝影的朋友，持續保有翻轉鏡頭能夠帶來的獨家攝影樂趣！想知道ZenFone 8 Flip相比先前有和改進，不如來瞧瞧看！

ZenFone 8 Flip與包裝。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip左側。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip右側。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip搭載三選二卡槽，支援5G+4G雙卡雙待。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip搭配翻轉三鏡頭。（黃慧雯攝）

華碩搭載6.67吋20:9 (2400x1080) 90 Hz 螢幕更新率 / 1 毫秒 AMOLED 螢幕，戶外亮度可達 1000 nits，色彩準確度 Delta-E < 1、支援110% DCI-P3廣色域 , 105% NTSC 色域 , 具備 HDR10+認證，覆蓋康寧 Gorilla Glass 6 玻璃，獲得SGS Eye Care 護眼認證。新增螢幕下指紋辨識功能，解鎖快速便利。提供新色「晶礦黑」、「流光銀」款式，與8G/128G、8G/256G雙規格。至於為何沒有提供16GB RAM的選擇，華碩表示這將會偏離使用者價格帶的偏好。

規格上比較明顯對比ZenFone 7系列的進步之處，當然就是採用今年度至今最強悍的Snapdragon 888 5G 處理器 (5 奈米製程)，搭配8GB RAM。因為機身尺寸有較大空間，採用三選二插槽（支援microSD卡擴充最高2TB），雙 SIM 卡雙待 (4G+5G)，這一點是ZenFone 8不具備的（僅支援雙卡，無法用記憶卡擴充）。不過ZenFone 8擁有3.5mm耳機孔，在ZenFone 8 Flip卻不具備，華碩則表示是因為需要釋放空間安放5000 mAh電池的緣故，而可以維持兩天續航不斷電（可選擇多種電池效能模式，包含高效能、動態效能、長續航、超長續航、進階模式）。

5G則是在信義區室內以中華電信卡進行測試，得出平均上傳速度7.14 Mbps、下載速度337.5 Mbps的表現。5G在室內測速的結果與過往在室外測速的結果有不少出入，或許是因為環境中有物體遮擋，也有可能是所在地點5G訊號不夠強有關。

ZenFone 8 Flip在是否開啟高效能模式下的安兔兔跑分（左二、右二）有不少差距。另外還包含Geekbench 5的跑分結果。（手機截圖）

ZenFone 8 Flip 5G測速結果。（手機截圖）

電力上，在有5000mAh電池的支撐下，ZenFone 8 Flip還支援了Quick Charge 4.0、30W快充的特性（內附30W充電器）。此外還有和緩充電、排程充電、充電上限等電池保養的管理功能，並可搭配定時省電（排程開啟超長續航模式）、低電量省電（電量低於5%可開啟超長續航模式）的系統功能，對於延長使用電池與手機的使用壽命來說都會帶來不少的幫助。

相機當然是ZenFone 8 Flip的主要特色，採用了Zenfone 8 Flip延續Zenfone 7的180度翻轉三鏡頭設計，鏡頭組合是6400萬畫素廣角主鏡頭（f/1.8）、1200萬畫素超廣角鏡頭（f/2.2，支援 4cm 微距攝影）和800萬畫素望遠鏡頭（3 倍光學變焦最高 12 倍數位變焦）；因為翻轉鏡頭設計，前鏡頭等於主鏡頭規格。

前鏡頭的攝影功能上，可支援全自動模式、人像、自動全景模式、夜景模式、專業模式（可支援RAW檔，曝光時間最長可32秒）。獨特的拍攝功能上，則可透過可調整的翻轉鏡頭角度，讓取景更隨心所欲。錄影上則最高可支援[email protected]（支援EIS）、[email protected](支援EIS)的錄影格式，並可支援動態追焦，讓手機相機自動在追蹤人物的歷程中轉動視角，輕鬆捕捉你喜愛對象的身影，一秒不漏拍。專業模式還支援風切、錄影收音方向、HyperSteady、Free Zoom一指即可變焦的模式。

翻轉鏡頭容易因為重力而翻出的情況，也透過角度感測器（angle sensor）更夠再脫出時自動收回；而透過G Sensor則是可在偵測到手機滑落實，將相機收回避免撞傷，來進一步保護手機相機；翻轉鏡頭上的壽命也有所提升，可達30萬次，以每天翻轉150次來估算可用5年，遠超出當前一般消費者使用者的平均換機年限。

ZenFone 8 Flip廣角與超廣角對比（日間）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角對比（日間）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip廣角與超廣角對比（夜間）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角對比（夜間）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro全景照對比（1）（ZenFone 8 Flip的全景照看來比較小是因為合併照片必須配合一樣的高度所致，事實上ZenFone 8 Flip拍攝的全景視野更廣）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip（左）與iPhone 12 Pro全景照對比（2）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip拍攝的夜間全景。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip翻轉鏡頭可輕鬆由下往上拍，拍出獨特視角。（黃慧雯攝）

以上是ZenFone 8 Flip與iPhone 12 Pro在日夜拍上的對比。可以看見在日拍上，景深處理華碩採用的方法與iPhone 12 Pro略有不同，色調還原上與照片亮度上，有時偏高。超廣角相機視野也略比iPhone不足；不過全景拍攝當然就是ZenFone 8 Flip的強項，不僅拍攝者也可以捕捉得到（為了對比、已經剪裁掉），拍攝過程也更簡單輕鬆，完成度也很高！只可惜夜間自動全景的部分，沒有一般拍攝的夜景功能，所以亮度不足的地方，夜間全景就不夠優秀。而趣味的翻轉鏡頭，則是可以拍出其他手機相當難拍攝到的角度，創造更多攝影的樂趣，也令人推崇！(不知怎樣發揮翻轉鏡頭最大值的話，可報名Zenfone用戶專屬的攝影學堂）。

為了便利用戶，ZenFone 8 Flip內附的保護殼便有卡榫設計，可以卡住翻轉鏡頭。但很可能使用時會忘記打開，若有此情況不知會不會影響使用壽命；而華碩也再度與犀牛盾合作，打造ZenFone 8 Flip專屬的滑蓋保護殼，可以滿足消費者不同的需求；與Devilcase也有推出合作的保護殼，與犀牛盾款不同的是底部是透明的，可以展現ZenFone 8 Flip的部分質感。兩款保護殼廠商推出的配件，共同點都是裝上後手機會比較厚重，不僅重量上令人有感、也較難單手持握；這一點上，官方附上保護就已經堪用，不過可能在防摔、防撞性能上略微不足。

ZenFone 8 Flip官方保護殼、犀牛盾、Devilcase保護殼。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip官方保護殼鏡頭位置有卡榫設計。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip犀牛盾、Devilcase保護殼安裝對比（1）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8 Flip犀牛盾、Devilcase保護殼安裝對比（2）。（黃慧雯攝）

音效上ZenFone 8 Flip採用雙立體聲喇叭，搭配 Dirac HD Sound 音訊技術，具備五磁鐵揚聲器，搭載雙 Goodix TFA9874 Smart AMP 技術，音量表現合乎期待，也可呈現低音渾厚且確保低失真的聽覺享受。整體上聆聽來說，以橫向擺置時，左右音量表現會有點不平衡；音效輸出則是透過音效魔術師來針對多種娛樂情境優化音質；內建三麥克風搭載 OZO Audio Zoom 及 ASUS 降噪技術。支援Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E、NFC。

總評

ZenFone 8 Flip仍舊保留了翻轉境頭的設計，相信對於自ZenFone 6開始了解到翻轉攝影鏡頭攝影樂趣的使用者來說，是值得欣喜的一件事。整體來說，ZenFone 8 Flip對比前一代雖然升級幅度不大（主要在處理器、相機翻轉壽命上有所提升），但很高程度上在延長手機使用壽命上進行強化，再加上音效表現與螢幕上的升級，也明顯易見，對於愛用ZenFone翻轉相機的朋友來說，應該可以感受到誠意。

(科技)