國內疫情嚴峻，為減少人流跨區移動，經濟部長王美花日前表示，企業界應比照政府機關推動居家辦公人力至1／2。但若為無法中斷的生產線核心人力，則由企業與勞工協商、減少出勤人力，做好分艙、分流。

因應疫情持續升溫，金融機構無不嚴陣以待，安泰銀行表示，針對辦公區域、營業廳全面消毒外，目前已全面啟動異地辦公，實施3梯次分流上下班，以減少人際接，內外勤員工於辦公場所或外出均須全程配戴口罩，並勸導員工減少中午外出用餐，同時落實內部疫情通報機制，提升全行防疫措施。

永豐金指出，目前永豐銀行全行均已啟動居家上班，未來將視疫情發展，逐步提升至3000人，疫情熱區則以最小人力維運，員工若有與確診者接觸或有疑慮，將全額補貼採檢，以最嚴謹態度，攜手員工及社會大眾一起度過疫情嚴峻考驗。

王美花坦言，是否必須推動居定辦公，因各家企業樣態不同，以及是否都有相因應的設備、做好資安，因此無法強制要求，但疫情嚴峻，要為做到最好的防疫，避免跨區域移動，現階段鼓勵企業盡快做好居家辦公的準備。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，不少企業早已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)