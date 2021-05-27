原料己內醯胺(CPL)上漲，今年以來尼龍價格漲幅已達2-3成，報價到5月仍維持高檔中，是近十年來的高峰；加上海運費用大漲，進口不易，國內主要尼龍廠力鵬(1447)、集盛(1455)指出，5月報價穩定上漲中，6月不會跌，本業第二季可望維持成長。

除尼龍本業獲利爆發，市場指出，加上轉投資及業外貢獻加持，力鵬、集盛2021年的營運將衝近十多年來的新高。

受惠尼龍價格大漲，力鵬今年第一季的營業毛利率、營益率、淨利率等三率，都已由去年的淨損，轉為淨利。

累計今年1～4月合併營收77.88億元，年成長率119.81％；力鵬指出，主力產品尼龍粒隨著原料己內醯胺(CPL)等石化原料價格上漲，尼龍粒、尼龍絲報價也同步走揚，今年以來每月的營收月增率都在二位數以上。

第一季由虧轉盈，力鵬指出，除了本業尼龍等相關產品價格上漲外；去年第三季成立的伊得石化，向國外進口化學品，提供紡織上游如 PTA、CPL業者使用，目前每月營收約7億～8億元，獲利來源為佣金及價差等，也提供母公司穩定獲利。另外，持股三成的印尼力寶龍廠，今年4月也開始賺錢，對今年的貢獻度預期可會逐季增加。

尼龍、加工絲大廠集盛累計前四月EPS已達1.27元，是同期歷始新高。集盛指出，尼龍、加工絲報價到5月仍持續上漲中，6月至少不會跌，至於下半年，目前看不到什麼不利的情況，對今年整體營運的發展相當樂觀。

新疆棉事件與印度疫情衝擊棉花供應，服飾、成衣已提高化纖用量替代，預期可為化纖廠今年營運增添動能；集盛指出，近期雖台灣疫情延燒，但歐美則有趨緩的現象，台灣紡織業以出口為主，認為台灣疫情不影響基本面。集盛指出，尼龍/加工絲目前產線維持滿載。

法人指出，集盛今年除了本業尼龍、加工絲產業獲利持續強勁之外，手中還有投資包括儒鴻、南紡、南帝等多檔股票，這些股票今年以來的漲幅驚人，預期，今年金融資產評價利益的挹注，將可為全年的營運貢獻爆發性的成長。

根據第一季財報揭露，集盛持有的股票包括南紡(1440)、聯發紡(1459)、儒鴻(1476)、南帝(2108)、陽明(2609)、群創(3481)等。

(工商 )