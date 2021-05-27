歐美國家陸續解封，服飾消費市場景氣快速回溫，品牌服飾廠追單動能增強，儒鴻(1476)、聚陽(1477)主力客戶訂單至少增加兩成，第二季營運將呈「淡季不淡」；在第三季進入產業旺季，營運將大幅成長。法人預估，儒鴻、聚陽2021年獲利應有兩位數成長，並可創歷始新高。

儒鴻估算目前手中訂單，主要客戶NIKE今年訂單會雙位數成長；UA成長幅度將優於公司平均、Lululemon布料出貨持續增加。總計三大客戶，成長性皆優於公司平均水準。

2020年營收比重，成衣占71.5％、針織布28.5％，儒鴻指出，今年除成衣營運動能升溫外，布料的營收也會逐漸成長，以4月來看，布料營收已創單月歷史新高，未來布料營收有望穩在單月10億元以上水準，加上成衣約20億元，第二季開始，每月營收超過30億元，將有機會成為常態。

儒鴻指出，今年首季每月的平均營收在27.3億元，依公司過去的營運傳統，第一季營收、獲利都是全年最低點，可預期，今年營運可望維持逐季成長。

儒鴻訂單能見度已達年底，目前甚至已經在接2022年第一季的訂單。

今年客戶下單力道強勁，聚陽統計手中訂單，主要客戶之一的迅銷今年估訂單將有雙位數的成長；GAP、 Target更可望成長二至三成。

在客戶積極搶產能下，聚陽目前的訂單能見度已到第四季。第二季營運可望「淡季不淡」，可維持第一季水準；而第三季主要是針對年底聖誕節訂單需求暢旺，將進入產業大旺季，預期第三季營收年增幅將達雙位數。

(工商 )