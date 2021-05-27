聯德控股-KY（4912）今年資本支出創下歷史新高之後，公司啟動併購，斥資2,000萬元入主關鍵禾芯科技，切入新冠病毒快篩試劑領域，不僅一舉拿下28％股權，更躍居第一大股東，拿下關鍵禾芯科技的經營權，相關試劑將在今年第四季投產，貢獻聯德控股-KY營收。

聯德控股-KY與關鍵禾芯科技簽約，聯德控股-KY入主關鍵禾芯科技，切入快篩試劑領域，由於持股比率已達28％，今年第四季關鍵禾芯科技投產之後，聯德控股-KY將可認列子公司營收，第四季營運添動能。

聯德控股-KY強調，聯德控股將取得被投資方所有產品之銷售、製造及業務之統籌權，本公司擬透過本策略投資案，加強長期集團成長動能。

關鍵禾芯科技成立於2016年3月，具備晶片設計自主研發能力與產品量產能力。產品技術包括：核酸（RNA）檢測晶片、指紋驅動晶片、模組（玻璃式、可撓式）碳化矽功率晶片，獲證發明專利40餘篇，獲證地區涵蓋台灣、美國、大陸。

該公司核酸（RNA）檢測模組與長庚大學醫學院團隊合作，相較於傳統核酸檢測產品，不需要透過專業設備或專業人員，檢測方式採用電訊號，自己在家就可以針對傳染性疾病的核酸快速篩檢，時間僅需要5分鐘，就可以知道是否確診，費用也相對目前普遍使用的檢測方式便宜許多。

目前針對新冠病毒篩檢，正進行各種相關技術調適階段，防疫期間可透過EUA通道（FDA緊急授權）快速領證，希望能趕在11月底前上市。手足口症篩檢也預計在年底試驗完成領證，進入全球市場。

(工商 )