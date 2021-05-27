首批莫德納疫苗於明(28)日凌晨自盧森堡啟運，衛福部長陳時中今(27)日宣布，第一批的莫德納疫苗15萬劑將在明天下午3點50分抵達桃園國際機場，將先開放給第一類人員接種，最快2周內就能開打。

陳時中表示，我國向美國莫德納公司採購505萬劑新冠疫苗，該疫苗為多劑型包裝，每瓶可供10人使用，存放在零下20度C的環境內可保存6個月，在2到8度C的環境中可存放30天，根據臨床試驗結果，每人需打2劑，每劑需間隔28天以上，保護效力可達94％。

衛福部長陳時中27日晚間宣布，美國莫德納疫苗要來了。(圖／郭建志）

陳時中說，明天到貨的莫德納疫苗有效期限至11月，初期會與AZ疫苗採雙軌並行接種，但有別於已開放前三類人員施打的AZ疫苗，莫德納疫苗剛開始只會開放第一類人員接種。

陳時中指出，第一批莫德納疫苗到貨後，相信接下來疫苗也會一步一步增加供給，目前已知到6月底會有200萬劑疫苗陸續到貨，品牌不僅限莫德納。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）27日臨時舉行記者會表示，首批Moderna疫苗15萬劑，將於台灣時間28日凌晨自盧森堡啟運，預定28日下午3點50分抵達桃園國際機場。（劉宗龍攝）

至於莫德納疫苗的檢驗封緘作業，陳時中也說上周莫德納公司就已將檢驗試劑與標準品送來，相信能夠加快食藥署審查的步調，估計最快2周內就能開放施打。

陳時中也說，現在莫德納疫苗終於抵達，如果能把醫療界的第一線保護起來，國內的醫療量能就得以保存，這樣在治療病人上就比較不會有人力不足的現象，對國內疫情將能有所幫助。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）27日臨時舉行記者會表示，首批Moderna疫苗15萬劑，將於台灣時間28日凌晨自盧森堡啟運，預定28日下午3點50分抵達桃園國際機場。（劉宗龍攝）

除莫德納疫苗外，我國也完成採購1000萬劑AZ疫苗、476萬劑COVAX疫苗、1005萬劑國產疫苗，陳時中說，今年暫時還不會有其他新採購的疫苗，今年3000萬劑應已足夠，現在也規劃在明年採購莫德納的次世代疫苗。

莫德納疫苗與BNT疫苗同屬信使核糖核酸（mRNA）技術，根據中央流行疫情指揮中心先前所蒐集的資料顯示，莫德納疫苗的肌肉痛副作用比AZ、BNT都還要高，比例佔61.5％，其次是AZ疫苗44％、BNT疫苗38.3％。

數據也顯示，mRNA疫苗的第二劑副作用比例要高於第一劑，而莫德納的常見副作用包含接種處痠痛、頭痛、疲倦等。

(工商 )