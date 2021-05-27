「同學，準備實驗比賽囉！」國立高雄大學校長陳月端、應用物理學系專任副教授余進忠26日將350箱實驗材料郵寄本屆「全國高中物理探究實作競賽」參賽隊伍，各隊透過網路視訊隔空進行實驗，再將數據分析結果上傳評分，除了避免疫情群聚、中斷比賽，也首創「宅配到家做實驗」競賽模式。

2021第四屆全國高中物理探究實作競賽由國立高雄大學、中華民國物理教育學會聯合舉辦，提倡團隊合作、提升探究實作能力，比賽成績也是將來個人申請大學理工學系有力佐證，歷年吸引眾多高中生報名，此屆1500名學生組隊參賽，實作測驗人數為以往3倍之多。

高雄大學應物系副教授余進忠表示，繼4月11日「自然科素養測驗」，目前賽程進入「實作測驗」階段，原先規劃在包括高大等全台共27處試場，但近期疫情嚴峻，團隊決議調整方式，各隊伍分工「科學原理（解題）」、「實驗操作」、「數據分析」、「誤差分析與結論」等任務各司其職，再以視訊線上討論、上傳數據分析結果。

余進忠說，透過上述模式讓學生不群聚，並得以進行實作競賽，為疫情下全國首創的宅配材料到家做實驗的競賽模式。後續決賽、線上實作簡報，乃至8月的壁報競賽，總參與高中生預計達6200人次，提供全國有志投入理工學系的學生提早體驗科學實驗過程及口說簡報，對國教端學子起著一定影響力。

至於競賽實驗題目，涵蓋範圍很廣，除常見的聲、光、熱、電現象外，也有非常生活化的如海綿吸水的效率研究、「浮沈子」沈降行為研究。

(中時 )