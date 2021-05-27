全國三級警戒延長至6月14日，配合防疫許多人都改在家上班，甚至有人已經放了一個多禮拜的無薪假，有網友透露，擔心收入減少，無法支付生活開銷，好奇詢問三級警戒帳單能不能延繳？他並PO出信用卡帳單，刷卡金額竟高達6萬多元，反倒讓不少人驚訝，在家還能刷6萬多，應該好好檢討。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，因疫情嚴峻，已經在家放一個多禮拜的無薪假，全國三級警戒及全國停課都延長至6月14日，因此想詢問包括房租、水電、貸款、健保、燃料稅…等帳單是不是也可以申請延後再繳？

網友PO出信用卡帳單，刷卡金額讓不少人驚訝，在家還能刷6萬多。(圖/截自臉書爆怨2公社)

他並PO出自己的信用卡帳單，應付總額顯示6萬0478元，繳款期限至5月31日，由於月刷卡金額高達6萬多，意外引起眾人討論。網友紛紛回應「我比較想知道，你的月薪多少？一個月刷6萬？」、「能刷6萬多，能力應該不差才對」、「能刷到六萬…平常一定很會賺！」。

還有網友反嗆「錢是你自己去花的，卡是自己刷的，沒人逼，有支出就去繳納吧！」、「平常要儲蓄，不要爽一時痛苦一輩子！」、「這種只是想要分享他有能力刷六萬多」、「這個金額，如果是買非必須品，你要檢討了」、「請為自己的刷卡行為負責」、「苦的不是只有你，人人皆苦」。

根據金管會公告，疫情警戒第三級以上期間，跨行轉帳手續費減免，透過網路銀行、網銀App、企業網路銀行和企業網銀App等跨行轉帳手續費可減免，實體ATM跨行轉帳手續費也配合減收，民眾可查詢各家銀行公告。

補助不能拖！紓困條例展延31日闖關 國民黨團拋10大訴求

(中時新聞網)