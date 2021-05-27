全國疫情持續狂燒，民眾人心惶惶，疫情指揮中心指揮官陳時中應變遲緩遭外界批評。對此，因教唆小弟鬧事曾遭收押禁見的直播主連千毅反向送暖陳時中，指批評陳時中的人「可以來坐坐看他的位子，看看一夜白髮的壓力是如何造成的」。連千毅臉書留言讚同呼應聲不少，果真見證到連千毅在網路號召力量。

連千毅今日在臉書表示：「每天有很多缺乏智慧的人在說陳時中先生不是，我問問這些人，一個為台灣認真付出的官員，有功沒賞打破要賠，當國外死了這麼多人，他替台灣守護了一年多! 已經難能可貴…」。

連千毅強調陳時中：「連母親去世最後一面都沒見到，告別式也沒去，這樣為國家付出的情操，誰幹的來，而對母親的愛，只能遙祭，而無法去盡忠盡孝，只為了國家盡忠職守!」。

連千毅問說：「今天換位思考，批評他的人，可以來坐坐看他的位子，看看一夜白髮的壓力是如何造成的，現在染疫的人多了，他從不退縮，像多數人沒膽，沒擔當的人，選擇下台，自掃門前雪，而是一肩扛起重擔，跟全民一起面對，讓我非常尊重」，「這樣有責任的人很少見了，這是台灣人的福氣，別再做沒有意義的批評，去做些對社會有貢獻的事情！」

連千毅發文獲得不少粉絲回應：「+1心疼！配合防疫,共體時艱,台灣一起加油！」、「認同...最會靠杯的通常都是最不做事的人」、「感謝陳時中部長為台灣守護了一年多」。不過也有人抱怨：「誰工作沒有壓力，誰沒壓力大到哭過，欲戴王冠，必承其重，接下這個職務前，就該知道不是個涼缺，沒做好被人民罵，是該承受的」、「哪個縣市首長不辛苦？哪個不是為國家盡職守？面對事實，別把頭埋著⋯⋯」。

(中時新聞網)