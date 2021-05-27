5月26日離任記者會中，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，台灣確診人數仍算低，美國政府還在擬定疫苗釋出的分配標準。這一番話，讓台灣人民不禁在AIT臉書留言怒嗆，萊豬吃了、軍火買了，結果救命的疫苗，愛給不給就算了，還說一些風涼話。

酈英傑此番話，台北市長柯文哲嗆說，和印度相比，台灣的死亡人數才剛開始，萊豬也吃了、軍火也買了，所以他的意思是說我們死的人不算多？網友則表示，武器也買了、萊豬也來了，但是我們需要疫苗時為什麼不來，不要再跟我説：「相信台灣可以控制」，這是什麼意思？

有網友不滿說，「我已經可想見到不用到8月，人民就會開始問『疫苗在哪裡？』，不是要抹煞AIT過去的貢獻，但顯然在我們買了很多軍火、進口了萊豬萊牛之後，台灣想要買疫苗，得到的還是官腔的發言，口頭的保證，不是白紙黑字的合約。過去一年來，究竟談好了什麼呢？Moderna疫苗問世半年來，為什麼台灣還是連一支都沒有呢？全世界都希望疫情快點結束，而台灣的染疫人數才正要開始攀升，希望Mr. Christensen好好記住你今天的話，大家都在看著。」

也有網友認為，「笑死，有講跟沒講一樣，不是說台美關係有史以來最好？裡面有多少貓膩？」、「在他觀點才死11個還不算多？」、「確診數不多，所以疫苗不急，但沒人想吃萊豬，民進黨跟美國卻急得不得了。」、「果然還是要靠美國老爸。」 、「台灣晶片換疫苗，卻換成萊豬了。」、「都幫美國消化萊豬，買一堆軍用垃圾，讓台灣人買美國疫苗就是不行？」

(中時新聞網)