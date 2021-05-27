中華棒協27日下午緊急召開成棒選訓委員會，順利產生2021年東京奧運棒球項目最終資格賽中華代表隊名單，待詢問過隊職員意願後才能正式確認代表隊名單，目前已知大名單共有36名球員，其中包含7名旅外球員，沒有旅日且無列管中的球員。

原本負責此次5搶1資格賽組訓的中職在25日宣布放棄組訓，體育署隨即詢問棒協緊急接手組訓的可能性，棒協於今天下午召開視訊選訓會議，會中確認部分教練團成員名單及36人大名單。

棒協表示，後續也將密切注意國內外疫情狀況並與國際棒總與墨西哥舉辦城市確認相關防疫規定，確保防疫措施完善且安全無虞後始同意出賽，「目前均為依程序籌備階段，是否派隊仍待呈報體育署。」

此名單也將會是暫定九月下旬U23世界盃以及年底亞錦賽的主體名單，棒協也表示，有參賽意願的球員、教練預計在31日施打疫苗，集訓地點則屬意台東體中作為團隊訓練基地，最快下周三展開集訓。

而中華隊教練團也有部分名單產生，除了總教練由吳思賢接下外，另外確定還有吳復連、李安熙、李金龍、江奕昌，吳思賢說：「後續還可能會增加1、2位。」至於球員意願部分現階段都還在徵詢中，「有誰有意願還不明確。」

(中時 )