新冠肺炎疫情不斷升溫，讓不少人選擇宅在家，不但取消出遊計劃，也減少外出用餐，重創星級飯店的營收，為了保障員工生機，星級飯店卡位外帶外送商機，其中佈局外送許久的晶華酒店也趁著即將到來的端午節，在外帶美食的清單中加入，適合冷凍保存、方便蒸食的粽子。

同時在側門旁開設了「美饌得來速櫃台」，消費者不用下車，即可取得經過嚴格管控遞送流程品質的五星級美粽。連門都不想出也可以透過酒店提供的「冷凍宅配服務」，把美味的過節祝福直接送到親友手中，在全民防疫的時刻，另闢生機。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒的現況，在三級警戒持續的現況下，企業積極謀求出路，調整營業模式，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，為此1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，除了提供APP讓在家上班也可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)