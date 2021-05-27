台灣新冠肺炎疫情3級警戒再延長，已有不少行業哀號撐不下去，旅宿業者首當其衝，自這波疫情延燒起，台南市民宿業入住率幾乎掛零，旅館業不到1成，業者苦撐等待，聽聞3級警戒期限延長，按耐不住慘提陳情書，希望解決現金流問題，台南市觀旅局承諾向上反應。

台南市合法民宿約有400多家，旅館有200多家，這些業者去年4月時都經歷海軍艦隊一波疫情帶來危機，有些業者向銀行借的貸款還沒還完，今年這波疫情來的又急又猛，還看不到疫情解除的一天，業者都在觀望政府的紓困方案。

台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文表示，台南市民宿住房率目前普遍掛零，每月的貸款、租金、員工薪資、水電及家庭開支等都要照付，業者苦撐之餘，卻看不到解除疫情的盡頭，加上室內不超過5人的限制，很少業者敢接單，也沒人敢來消費。

台南市民宿文化發展協會提出陳情，去年政府宣布的紓困貸款，原定可讓業者向銀行申請資本性融資，最高1000萬元，周轉金貸款累計最高可借600萬元，實際上卻幾乎沒有銀行業願意配合，在民宿規模小，銀行借錢全看條件的前提下，大多數的民宿業者無法通過貸款，完全是看的到、吃不到，面對的都是拒絕與羞辱。

柯凱文建議，政府應直接指定專責銀行，簡化快速辦理，他強調，符合申貸資格的民宿業者都是合法立案，可以查到身分與個資，不會跑掉。另外貸款年限盼能延長到至少10年。利息補貼建議到明年，並可先繳利息，暫緩繳本金。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，旅館業慘況只比民宿業好一些，業者面臨的是沒裁員，收入卻停擺，此時對業者最重要就是現金流的紓困。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，已聽取旅宿業者意見，台南市去年在疫情籠罩下，在觀光、一般旅館與民宿3種類別的住宿率都是6都第一，相對減低了業者負擔，近日會收集業者意見反應給中央部會，幫助信用條件受困的業者取得貸款。

(中時 )