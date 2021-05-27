印度變種新冠病毒株「B1.617.1」肆虐澳洲墨爾本，官方聲明也以台灣為戒。台灣網友看到此新聞，紛紛表示，「這下露臉了」、「澳洲你怎麽可以這樣？」「看好了全世界，台灣只示範一次」！

印度變種新冠病毒株「B1.617.1」肆虐澳洲墨爾本，短短24小時病例倍增，墨爾本位處的維多利亞州宣布今（27）日宣布自午夜開始封城7天，值得注意的是，官方聲明也提到台灣，指出許多國家都輸給變種病毒，「台灣短短幾天內病例從零暴增，現在還在努力試圖控制疫情。」指出如果政府再繼續拖下去、猶豫不決，人命將面臨威脅。

澳洲人口第2多的維多利亞州今日宣布自23時59分起封城7天，直到6月3日結束。維州官方聲明提到台灣，維州政府表示看過許多國家對抗這類變種病毒、然後戰敗，而且輸得很慘。「像台灣這樣，從零確診或低確診數，才幾天、幾周確診數就暴衝，現在還在努力控制疫情。」

網友看到澳洲維多利亞州官方聲明以台灣為戒，表示「台灣成名，范雲功勞大」、「這下露臉了，1450還不快來」、「澳洲你怎麽可以這樣？」「看好了全世界，台灣只示範一次」！

百萬網紅「阿滴」轉發網友在推特上的發文「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」後，網路上便掀起「世界看好了，台灣人只示範一次」 為首的照樣造句，《時代雜誌》報導也提到「世界看好了，台灣人只示範一次」這句話在台灣的社群平台上流傳。

(中時新聞網)