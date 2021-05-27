百達翡麗（Patek Philippe）是表壇龍頭，動見觀瞻，於2009年接下棒子的百達翡麗總裁Thierry Stern，肩負承新啟後的重責，更需要高瞻遠矚的視野，他語重心長地說：「我們必須與時俱進，若不改變，也許百達翡麗就會消失！」

Thierry Stern回憶當年他的父親Philippe Stern推出不鏽鋼表殼Nautilus時，所有人都反對，質疑他怎能把如此精巧不凡的機芯套用在不值錢的不鏽鋼表殼裡，簡直是瘋了，但事後證明當年的決策是正確的，Nautilus Ref.5711成為百達翡麗最受歡迎、常年缺貨的熱門表款，甚至有錢還買不到。

百達翡麗身為表業龍頭，有堅持，也有創新，總裁ThierryStern在專訪表示：「若不改變，百達翡麗就會消失」。（PatekPhilippe提供）

如今Nautilus Ref.5711停產，同樣也是「創新求變」下的決策，這也是父親一再叮囑他的經營之道，不能只仰賴單一表款，而應該各個系列面面俱到。但他保證未來一定會有替代Nautilus Ref.5711的新表款，請大家期待。

不斷創新求變，甚至不惜停產金雞母，但百達翡麗也有所堅持，例如直到今日百達翡麗為了品質，絕不採用碳纖維等高科技材質來製造表殼。Thierry Stern說，K金、鉑金的表殼材質穩定且可以維修，但碳纖維不行，一旦表殼碎裂就只能報廢無法修復，這不是百達翡麗的風格，「時下流行的創新材質，我只接受採用可讓機芯變得更纖薄的矽游絲，但運用在表殼？是絕不可能的。」

面對智能腕表的衝擊，不少腕表品牌紛紛著手研發智能腕表，但百達翡麗則是敬謝不敏，Thierry Stern在專訪中指出：「智能腕表不是我們的專業，我一點也不想和蘋果對抗，我們的專業在機械腕表，這才是百達翡麗的優勢！」

Thierry Stern指出，百達翡麗與其他競爭品牌最大的不同，除了技術領先、著重工藝美學之外，在於每一只表都可以量產，歷經30年、50年，甚至100年後仍可維修，這才是真正的品牌實力。很多品牌實驗性地打造很厲害的腕表，但只生產一只就無以為繼，多年後客人拿表回去送修，發現老師傅不在了，無人會修，這種情況絕不會發生在百達翡麗。

(中時 )