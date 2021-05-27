隨著本土疫情升溫！全台不少企業都啟動「在家工作」、「分流上班」政策。東森集團旗下的東森購物，早在五月上旬就超前部署，同仁不但進出都要噴酒精、量體溫嚴格把關，第一時間更啟動分棟分流上班措施，而居住包括萬華等熱區同仁，在當時就在家上班，阻隔同仁染疫風險。第二階段更是分流上班，並暫時杜絕訪客，以減少接觸降低傳染風險。

不只是企業本身徹底防疫來保障員工，眼見雙北疫情嚴重，東森集團總裁王令麟更宣布捐助1000萬元給雙北市政府，並指定做為第一線防疫人員因公染疫撫卹慰問金，以及幫助受疫情影響的弱勢家庭，王令麟表示，看到上千名退役醫護人員站出來加入防疫工作非常感動，基於全民共同守護家園的理念，東森集團義不容辭，除了盡一份心力，也希望拋磚引玉，號召更多企業一起站出來。

王令麟指出，東森購物總部設在新北市，一直與新北市長侯友宜及新北市政府就各項防疫工作保持密切聯繫，此次由東森購物捐助500萬元給所在地的新北市政府；而疫情同樣嚴峻的台北市，看到上千名退役醫護人員響應市長柯文哲的號召，加入第一線防疫工作，讓他非常感動，由東森直消電商ecKare捐助500萬元給台北市政府，總計1000萬元的捐款。

另外同樣超前部署的，還有台灣綠裝修發展協會。疫情初始，台灣綠裝修發展協會就當機立斷實施「分流上班」，開會也採遠距會議形式進行，另外更落實訪客實名制，落實防疫基本功。除此之外，台灣綠裝修發展協會理事長饒允武表示，透過嚴格把關的「綠裝修」相關認證，更能將辦公室防疫做到滴水不漏！

理事長饒允武強調，這套認證是針對建物施工前的規劃設計、施工中環境審查、完工後空氣品質檢測，等28項指標進行評比。這次針對防疫，有新增像玄關負壓設備、紅外線體溫與消毒感測、門口殺菌設計、抗菌建材使用、通風管線嚴格規定等防疫指標。經過精心設計規劃的辦公室或居家環境，讓人能夠更安心處在擁有優良空氣品質、安全無毒的環境辦公，使全民防疫生活更上一層樓。即便成屋或中古建物，台灣綠裝修發展協會也能到場規劃、評估改善方針，幫助企業、民眾，朝著符合「綠裝修」認證的方向前進。

1111人力銀行考量到企業目前多為在家上班(WFH)形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」因應疫情，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能，這套系統現正免費開放給全台企業廠商，期盼攜手共度疫情難關。

(中時新聞網)