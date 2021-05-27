證交所「綠色經濟暨航運」主題式業績發表會自5月25日、26日及27日連三天舉辦，共邀請10家上市公司說明財務業務情形，證交所指出，近來疫情日益嚴峻，全國進入三級防疫警戒，為維持上市公司與投資人間交流，本次主題式業績發表會採直播與網路影音方式，已吸引投資人累積超過千次瀏覽點閱，活動圓滿結束。

本次「綠色經濟暨航運」主題式業績發表會，共邀集綠色經濟暨航運相關上市公司，由可寧衛財務長陳聰田、聯合再生發言人潘蕾蕾、台灣高鐵副總王惟仁、裕民副總張宗良、匯喬總經理葉唐榮、世紀鋼策略長林明弘、四維航董事長藍心琪、佰鴻副處長廖心蓓、台驊投控董事長顏益財，以及大亞副總陳重光率領經營團隊參與。針對各公司財務業務概況、競爭優勢及未來發展策略予以說明。

證交所表示，110年綠色經濟暨航運線上主題式業績發表會已圓滿結束。為提升上市公司與投資人的資訊流通與透明度，證交所鼓勵上市公司於防疫期間可透過線上方式舉辦法人說明會，同時，也可多加利用證交所場地辦理。

此外，本次主題式業績發表會採直播與網路影音方式，投資人不僅可透過線上平台進行提問與交流，未能即時參與的投資人也隨時可至WebPro 3.0影音傳播網觀看業績發表會影音檔。

證交所指出，未來將持續舉辦主題式業績發表會，使經營績效良好的上市公司被市場投資人看見，鼓勵投資大眾參與。

(工商 )