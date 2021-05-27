疫情延燒，民眾瘋搶防疫保單，為降低人員接觸風險，保險局長施瓊華27日特別宣布開放「防疫綜合險」可網路投保，目前有11家產險公司有個人防疫綜合險，除了台產的隔離檢疫保單已停售外，其他還有10家有綜合防疫險，她強調，因為網路民眾可直接投保，保費會比業務員銷售便宜，預計6月1日後就可在網路上購買。

施瓊華指出，之前已陸續開放純費用型的防疫保單、疫苗險，而「防疫綜合險」未開放網路賣是因為內含健康險成份，但這次考量疫情所需，因此特別開放健康加上費用險的綜合險。

金管會27日宣布修正「保險業辦理電子商務應注意事項」第六點，開放財產保險業得透過網路投保辦理「法定傳染病綜合保險」(含費用給付及醫療給付)之主契約，以提高民眾投保便利性。

金管會表示，產險業者辦理網路投保的財產保險商品是採「負面表列」，如財產保險業設計之防疫保單純屬費用給付，例如隔離或檢疫費用保險金等，原已可透過網路投保。另為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）接種計畫，前已開放疫苗接種綜合保險得透過網路投保。 金管會表示，本次修正進一步開放「法定傳染病綜合保險」，將有助於消費者於疫情期間可透過網路投保之非接觸方式，取得符合適合自身保障需求之保險商品，以及活絡網路投保業務。

(工商 )