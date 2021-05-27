美國樂壇小天后亞利安娜（Ariana Grande）5月中傳出喜訊，因疫情關係僅在加州住處舉辦不到20人的小型婚禮，正式升格人妻；亞莉安娜26日驚喜曬出婚紗照，且和新郎道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez）激情擁吻，臉上也掛著燦爛笑容，閃瞎眾人。

亞莉安娜以海豚音美聲和有爆發力的唱功紅遍全世界，成為許多人的女神，日前被爆出5月中悄悄嫁人，引起熱議；台灣時間26日她驚喜在IG分享疑似結婚當天的照片，只寫下「5.15.21」加上一個愛心符號，間接證實在15日完成人生大事。

亞莉安娜26日公開結婚照。(圖/ 摘自Ariana Grande IG)

亞莉安娜和道爾頓激情擁吻，閃瞎大票網友。(圖/ 摘自Ariana Grande IG)

從亞莉安娜釋出的一系列結婚照，看到她身穿婚紗名設計師Vera Wang製作的性感婚紗，把她小隻馬精緻的曲線完美呈現；其中幾張照片還是她和新郎激情擁吻的模樣，臉上洋溢幸福的模樣，完全就是個沉浸愛河的小女人。

綜合外媒報導指出，亞莉安娜和道爾頓的婚禮非常簡單，只有邀請20位左右親友參加，雙方在眾人面前口頭給彼此承諾「我願意」，充滿愛的畫面據悉相當溫馨感人；亞莉安娜和道爾頓在2020年初開始談戀愛，年底就宣布訂婚，沒想到在疫情下迅速完成婚事，令許多粉絲感到驚喜。

(中時新聞網)