新北市確診者持續攀增，目前居家隔離達4496人，新北市勞工局長陳瑞嘉今出席防疫會議，對於居家隔離、居家檢疫者該如何向公司請假？陳瑞嘉表示，如果是被新北市政府匡列的居家檢疫、居家隔離對象，可以向公司申請「防疫隔離假」，雇主不得拒絕，也不得要求用其他假別代替，而勞工隔離期間可申請防疫補償金。

(中時 )