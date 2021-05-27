居家隔離、居家檢疫老闆要扣假？ 新北勞工局長親自解惑 18:422021/05/27 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳瑞嘉表示，如果是被新北市政府匡列的居家檢疫、居家隔離對象，可以向公司申請「防疫隔離假」，雇主不得拒絕。（翻攝侯友宜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市確診者持續攀增，目前居家隔離達4496人，新北市勞工局長陳瑞嘉今出席防疫會議，對於居家隔離、居家檢疫者該如何向公司請假？陳瑞嘉表示，如果是被新北市政府匡列的居家檢疫、居家隔離對象，可以向公司申請「防疫隔離假」，雇主不得拒絕，也不得要求用其他假別代替，而勞工隔離期間可申請防疫補償金。 Ct值愈高愈沒有傳染力？透視「迷你級」新冠病毒的觀測方式 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 (中時 ) #居家隔離 #居家檢疫 #陳瑞嘉 #申請 #老闆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 04:102021/05/18 焦點要聞 居家學習爆紅 電信巨擘搶商機 04:102021/05/18 財經要聞 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 04:102021/05/18 焦點新聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 生活熱門新聞 台灣本土病例地圖曝光 一打開嚇到：附近確診者全都露 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 朝陽夜唱團傳播鏈燒到第3校 中科大學生確診 - 生活 神隱12天 3＋11禍首范雲現身！開口先要民眾「3個不要」 網友氣瘋 - 生活 梅雨大軍集結 進攻台灣時間曝 中部以北嚴防 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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