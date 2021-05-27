想知道一個人的真實性格，不妨先從他身邊的好友觀察起，就能大略看出端倪！搜狐網命理專欄點名，天秤座、水瓶座、白羊座的人交友的時候最謹慎，總是真心誠意對待身邊每一個朋友，甚至把友誼看得比愛情還重。

▍1. 天秤座

天秤座本身就很有魅力，自然能夠吸引各式各樣的人，他們個性獨特，天生直覺很強，具備洞悉身邊的能力，尤其看人的眼光很準，在經過短暫相處過後，就能知道誰真誰假，不過，他們不喜歡談論別人，只會默默觀察一切，再去選擇適合自己的朋友，在交友方面標準很高。

▍2. 水瓶座

水瓶座個性搞怪調皮，常常講出令人出乎意料的話，是非常有趣獨特的人。他們很在意自我空間，不太擅長交朋友，因此一旦找到知己，他們就會非常珍惜，甚至為了朋友可以犧牲戀人，因為他們始終覺得友情比愛情還可靠。

▍3. 白羊座

白羊座做人很有義氣，願意對朋友兩肋插刀，就算是跟愛情相比，他們也更重視友情！對他們來說，愛情只是錦上添花，戀愛對象再找就有，但是好朋友不一樣，一旦一段友誼鬧翻，就可能永遠無法挽回，因此他們會把友情放在第一順位。

(中時新聞網)