科法斯今發佈《2021 年中國大陸企業付款調查報告》，預計今年中國大陸的經濟成長率 達7.5％ ，不僅是自2013年以來最快增速，也大大高於該政府設定的 6％ 最低增長目標。

正常來講，一個國家經濟增長率高，延期付款的現象應該越少，不過，由於各個行業的復甦速度並不均衡，因此情況也有所差異；根據科法斯《2021 年中國大陸企業付款調查報告》顯示， 經濟雖有所復甦，但建築、能源產業仍面臨上升的付款風險。

科法斯分析，去年大陸政府實施了更大力度的財政和貨幣措施，使得各大企業從中獲益，不過預計今年這類措施強度將會減少；在政府措施強度減少後，科法斯預計，今年將會出現更多債券違約和企業破產。

其中，在去年因疫情積累了較高現金流風險的行業尤為如此，科法斯報告指出，此類行業的超長期逾期付款達到年營業額的10％以上，其中，包括67％的建築企業、62％的能源企業和30％的零售商。

(中時 )