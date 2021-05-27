新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，自5月15日起全台多處升級三級緊戒，企業也自主實施分流上班，總部座落台北市松山區的中國人壽去年便超前部屬，著手規劃分流上班的相關事宜，諸如：如何在遠端進入公司系統、資安內控、專案流程等，並於今年初實際演練，各部門皆派員測試居家上班的流暢度，並針對實際問題加以改善，當初是希望做足準備以備不時之需。

任職中壽的同仁表示：還好公司早有準備，5月17日居家上班至今一切順利，只是每天要填寫回傳的表單變多了，有時候要解決user端的問題也較費時，但安全第一感謝公司安排得當，目前已知至少6月8日前，逾8成的同事都是在家上班。

這波疫況洶湧，居家工作又碰上小孩停課，為防疫一家大小要一起在家待好待滿，有網友紛紛說：「我家太小了屋頂外被掀了」、「天啊~好想搬家」、「我想去飯店自我隔離可以嗎？」，可見居住品質多麼重要。

還好，房仲相關服務在疫情期間不打烊，近年房仲業紛紛推出線上看屋服務，現在不僅消費者可以線上看屋，連不動產經紀人都可以居家工作，住商不動產便在1111人力銀行開缺徵求「在家工作的房地產專員」，工作內容主要包含：不動產房屋買賣(租賃)銷售服務 、不動產相關房屋銷售及租賃開發服務等，標榜論件計酬且薪優，歡迎有興趣的求職者可以1111人力銀行官網查詢相關訊息。

(中時新聞網)