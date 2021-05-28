延續上週末美韓峰會成果，美韓雙方今天簽署衛星導航合作聯合聲明，美國將協助韓國在2035年前完成韓版衛星導航系統（KPS），並就強化此系統與全球衛星定位系統（GPS）的相容性達成協議。

韓聯社報導，韓國科學技術信息通信部巨大公共研究政策課長、外交部能源科學外交課長，今天以線上方式與美國國務院、商務部代表簽署聯合聲明。

KPS規劃以韓國已發射的7枚國產衛星為基礎打造韓版衛星導航系統，這次簽署聯合聲明代表韓國將得到在衛星技術上擁有豐富經驗的美國協助，韓方目前正在進行事前可行性調查，通過後預計於明年著手開發。

這次聲明中確保就KPS與GPS的相容性進行信號設計合作，強化KPS與GPS等其他衛星導航系統的互通性，並就KPS相關討論進行雙方會談等。

韓國政府期盼藉這次合作，讓國內可同時使用KPS與GPS服務，使導航系統服務更為準確。韓國外交部則表示，這次聲明代表韓美雙方在航太領域的進一步合作，有助強化雙方合作基礎。（編輯：周永捷）1100527

(中央社)