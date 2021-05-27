當今表壇還在討論百達翡麗停產的金鷹Nautilus Ref.5711，以及臨別秋波亮麗回眸的綠面Nautilus腕表之際，百達翡麗已經乘勝出擊，發表了7款海底探險家（Aquanaut），綠面表盤再現芳蹤，一波波新品亮麗登場，毫不戀棧過往的勝利，就像百達翡麗總裁Thierry Stern所說的：「我們不能只有一項熱門商品，而是所有系列齊頭併進！」

百達翡麗Aquanaut Luce Ref.5267/200A-011卡其綠色表盤女表，58萬6000元。（Patek Philippe提供）

★女表陣容堅強 大表徑＋新色更時尚

百達翡麗全新登場的7款海底探險家（Aquanaut）腕表，其中Aquanaut Luce女表就佔了5只，陣容堅強，包括精鋼款Ref.5267/200A女表，有黑、白、卡其綠三種色調的表盤和表帶可供選擇，奢華版的玫瑰金鑲鑽款Ref.5268/200R女表，以及Aquanaut Luce Ref.5269/200R兩地時間玫瑰金鑲鑽女表。

Aquanaut Luce系列精鋼女表於2004年問世以來，色調以黑、咖啡、珍珠白和藍灰為主，如今新款表新增啞光白和卡其綠表盤，表徑也從原本的35.6mm放大到38.8mm，再加上一體成型的表帶從表殼、表耳曲線伸展，感覺更加時尚。

百達翡麗Aquanaut Luce Ref.5267/200A-001黑色表盤女表，58萬6000元。（Patek Philippe提供）

Ref.5267/200A女表防水深度達120米，搭載E 23-250 S C石英機芯，表圈鑲上48顆Wesselton圓鑽，專利摺疊扣由四枚獨立扣爪固定，將取代原本舊有的Ref.5067款式。

百達翡麗Aquanaut Luce Ref.5267/200A-010白色表盤女表，58萬6000元。（Patek Philippe提供）

奢華版的玫瑰金鑲鑽款Ref.5268/200R女表同樣放大表徑至38.8mm，搭載26-330 S C自動上鍊機芯，是甫在2019年問世的高性能機芯，具備「停秒」裝置，拉出表冠時即停止擺輪，設定時間更加精確。

百達翡麗Aquanaut Luce奢華版Ref.5268/200R玫瑰金鑲鑽款女表，放大表徑至38.8mm，更加時尚，145萬6000元。（Patek Philippe提供）

具備兩地時間功能的Aquanaut Luce Ref.5269/200R兩地時間玫瑰金鑲鑽女表，以兩枚中央時針顯示兩地時間，鏤空指針為原居地的時間，實心指針則為當地時間，搭載E 23-250 S FUS 24H新款石英機芯。

百達翡麗Aquanaut Luce Ref.5269/200R兩地時間玫瑰金鑽表，117萬3000元。（Patek Philippe提供）

★Aquanaut男表出現首款白金計時碼表

深受男士喜愛的海底探險家（Aquanaut）繼2018年推出第一款不鏽鋼計時碼表Ref.5968A-001之後，今年再增添奢華升級版的白金款計時碼表Aquanaut Ref.5968G，有深藍和卡其綠兩種色系的表盤。

新表搭載CH 28-520 C自動上鍊計時秒機芯，具備自動回位功能，傳統（導柱輪控制）與創新（縱向碟形離合器）元素共冶一爐，離合器不會產生任何摩擦力，造就中央計時秒針同時作為腕表恆常秒針之用，計時再次啟動時，只需按下四時位置的按鈕，即可開展全新計時操作，表殼直徑42.2mm，防水深度120米。

百達翡麗Aquanaut Ref.5968G白金計時碼表，卡其綠色表盤，201萬8000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗Aquanaut Ref.5968G白金計時碼表，深藍色表盤，201萬8000元。（Patek Philippe提供）

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