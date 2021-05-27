1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，各大學已採取遠距線上授課，近期全台將延長停課至6月14日。而近期，因全台醫護人員人力吃緊，衛服部也招募退休醫護，投入「疫苗注射護理隊」。其中，元培醫事科技大學護理系領有護理師執業登錄的老師們全數報名參加，強調「在國家需要的時候，這是我們可以做的」，也以此身教為學生表率，的或學術研究，一起對抗新冠肺炎。而校內二技學生也跟進，希望一起從社區支援前線醫護人力。

「疫苗注射護理隊」主要是為提供社區疫苗注射站而部署，目的包含降載醫院、衛生所護理人力負荷；醫療院所照護作業分流，減少感染機會；增加疫苗注射可近性，讓社區防疫再升級。招募令發布短短1天就有超過4000人報名，元培護理系副主任陳貞如也在系上教師群組轉貼訊息，立即獲得其他老師響應。

陳貞如副主任表示，護理系老師的角色很多元，是老師、也是有執業登錄的護理師，在國家有需要的時候，每個護理人員都不會退縮，做為老師更要以身教做學生的表率；至於有沒有自身安全的疑慮，她強調，平時教導學生除了護理醫學知識與技能，正確的防護與感染的管控都是專業領域，有充足的裝備與訓練可以將風險降到最低甚至是零，不會太擔心。

位於南台灣的樹德科技大學，參加第三十五屆日本東京創新天才國際發明展」，共囊括4金1銀。其中，拿下其中一面金牌的《疫情殺手-智慧型防疫裝置》，是由校友黃婉慈發明，經由校內陳文亮教授指導，一舉奪下佳績。

而東京國際發明由日本發明大王中松義郎先生創立，至今已舉辦35年，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，配合防疫政策，守護大家的健康與安全，全部採用線上參賽辦理。而樹德科大生活產品設計系，與資訊工程系師生的共計有5件作品獲獎，拿下4金1銀的佳績。

黃婉慈表示，隨著環境破壞日益嚴重，使得生活中充斥著各種病媒、病毒、流感等傳染病，加上交通運輸發達與便捷，增加疫情擴散機會，不僅造成全民恐慌，危及人類生存安全，也為社會醫療成本付出很大的代價。因此，作品以環境衛生與疫情防治觀點，融合公共藝術與人本關懷，開發出主動式防治裝置，有效遏止疫情發生，改善環境品質，落實預防重於治療，降低感染風險，有效解決傳染病疫情蔓延、降低空氣中病毒數等目標。

設計學院院長蘇中和與資訊學院院長陳璽煌同聲表示，設計與科技始終來自於人性，從五組獲獎作品都可看出設計發明者對生活周遭的關心與時事議題的關注，在疫情嚴峻的當下，無論是室內或戶外，作品的細膩度與穩合度都可讓防疫工作者創造靈活運用的想像空間，打造更友善的環境。

由樹德科大傑出校友黃婉慈所設計的《疫情殺手-智慧型防疫裝置》，於東京創新天才國際發明展拿下金牌。（圖/樹德科大提供）

(中時新聞網)