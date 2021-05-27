交通部長王國材日前視察台東山里站工程，說「台鐵若無法提供安全乘車環境，就對不起乘客」。（蔡旻妤攝）

交通部長王國材日前視察台東山里站工程，說「台鐵若無法提供安全乘車環境，就對不起乘客」。（蔡旻妤攝）

台鐵402車次太魯閣號4月2日於清水隧道北口，撞擊邊坡工程滑落吊卡車出軌釀49死，台鐵局祭出懲處名單，包含副局長、總工程司、處長、段長等12人被懲處，其中，最高層級僅副局長朱來順被記過一次，其他如總工程司、工務處、花蓮工務段等人員分別被記過或申誡處分。

台東罹難者家屬不滿痛批，官商勾結、政府殺人，出了那麼多人命，竟然記個過就算了！對照交通部長王國材日前所說的「台鐵若無法提供安全乘車環境，就對不起乘客」相當諷刺。

交通部日前完成出軌事故行政責任報告，當台鐵懲處消息一公布，如同再度撕開罹難者家屬難以撫平的傷疤，台東1名痛失愛女的父親怒批，怎麼沒有下台的？斷送這麼多年輕生命，對於官員卻只有記過，有誰會服氣！直言政府殺人、官商勾結；他認為主管機關明顯督導不周，完全無法對死者交代，更無奈表示，台鐵懲處名單不痛不癢，實在看不出交通部有痛下決心作改革的魄力。至於該如何應對，他說將會與其他罹難者家屬再聯繫討論，目前還沒有想法。

(中時 )