疫情緊張、五月全國進入三級警戒後，民眾瘋搶防疫保單。保險局長施瓊華27日宣布最新統計，5月以來至5月26日止，防疫保單銷售件數達249萬件、總保費10.42億元，不管件數還是保費收入都已超過開賣以來的一半。

施瓊華表示，壽險業的健康險本身有含括「法定傳染病」給付，所以壽險公司的防疫保單主要是現行醫療險增加法定傳染病給付，沒有特別統計。

但若就產險公司的防疫保單來看，產險開賣至5月26日止，承保案件達430萬件、保費收入達19.86億元。而光是5月1日至5月26日，防疫保單承保案件是就上衝249萬件、總保費10億4,200萬元。銷售前三大為台產、國泰世紀產險、富邦產。

施瓊華表示，目前市面上有11家產險公司開賣個人防疫保單，包括：富邦產、兆豐產、泰安產、明台、旺旺友聯、新光產、華南產、國泰世紀產、新安東京海上產險、安達產險，共有31張法定傳染病保單（含疫苗險）。

施瓊華27日也宣布開放「防疫綜合險」可網路投保，目前有11家產險公司有個人防疫綜合險，除了台產的隔離檢疫保單已停售外，其他還有10家有綜合防疫險，她強調，因為網路民眾可直接投保，保費會比業務員銷售便宜，預計6月1日後就可在網路上購買。

(工商 )