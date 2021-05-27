櫃買中心27日表示，金麗科股票（3228）自5月28日起預收款券並管制撮合作業。

金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月28日起10個營業日（到6月10日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )