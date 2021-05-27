金麗科股票5／28預收款券 18:312021/05/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，金麗科股票（3228）自5月28日起預收款券並管制撮合作業。 金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月28日起10個營業日（到6月10日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 京東物流招股 首日超購146.1倍 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 (工商 ) #金麗科 #櫃買中心 #營業日 #預收款券 #處置 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 08:192021/05/18 財經 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ 04:102021/05/18 財經要聞 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 法人看好航運老大 網爆多空激戰：要換船票？ - 財經 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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