國內新冠肺炎疫情嚴峻，多家企業都想引進快篩對員工篩檢，避免公司內部疫情擴散。對此，經濟部指出，由於篩檢站需要由合格之醫事人員採檢及判讀，目前先採取示範先行的方式，由新竹市政府將與科學園區管理局於園區內設社區篩檢站，但因為篩檢能量有限，宜由企業安排高風險員工採檢。

經濟部也指出，後續除了新竹科學園區，台南科學園區也已經跟奇美醫院合作設置快篩站，為園區內企業提供服務。

中央流行疫情指揮中心27日回答提問時，透露「企業快篩」是由經濟部統籌、規劃。經濟部表示，衛福部26日於疾管署召開研商「企業使用快速抗原檢測測試」會議。經濟部及科技部、勞動部都參與討論，後續會由疾管署公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。

經濟部指出，由於篩檢站需要由合格之醫事人員採檢及判讀，目前先採取示範先行的方式，由新竹市政府將與科學園區管理局於園區內設社區篩檢站，但因為篩檢能量有限，宜由企業安排高風險員工採檢。

依指揮中心通報原則，只要篩檢出抗原檢測陽性，就要由醫事人員或企業通報地方衛生局，再由地方衛生局發出居家隔離單及規劃安置。後續除新竹科學園區外，台南科學園區也已經跟奇美醫院合作設置快篩站，為園區內企業提供服務。

至於是否會擴大到工業區廠商、一般企業都快有使用快篩，經濟部表示，由於指揮中心認為這仍需要合格之醫事人員採檢及判讀，所以要考慮企業周遭的醫療量能是否可以來額外負擔企業採檢。

(工商 )