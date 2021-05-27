主計總處今（27）日發布上半年（2月）職缺率指出，在景氣熱絡帶動下，企業用人需求升高，全體產業職缺率升至3.19％，創十年來最高，惟受近日疫情升溫影響，研判職缺率將下滑，至於降至什麼水準仍待8月調查才會明朗。

主計總處每年公布兩次職缺率（缺工率），今天公布的是2月的調查結果，去年疫情於下半年趨緩之後，商業活動漸次恢復，加以出口、生產擴張，廠商用人需求大幅成長，今年2月工業及服務業的職缺總數高達26.9萬人，職缺率也升至3.19％，創下近十年最高。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，今天公布的資料皆是疫情升溫前的調查結果，隨著5月國內疫情升溫，經濟活動受影響，研判廠商用人需求將趨於保守，職缺率將下滑，至於降至什麼水準，仍待8月主計總處第二次調查結果出來才會比較明朗。

今天這份調查同時也公布去（2020）年廠商加薪的情況，陳惠欣表示，去年有加薪的廠商比率27.6％，為四年來最低，這是因為受疫情影響，至於今年廠商預計加薪的比率略高於去年，達31.1％。

(工商 )