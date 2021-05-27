國內新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊許多產業，而須與人密集接觸的保險業也不例外，加上教育部宣布全國停課到6月14日，讓許多在家工作的父母叫苦連天，網路上也出現不少梗圖「為了要把小孩送回學校，大家一定要團結抗疫」，引發上班族爸媽一片叫好。

從事保險業務工作已經8年的陳先生說，5月開始就有感受到疫情愈來愈厲害，因此公司主動告知，業務人員可以線上打卡也不用進公司，自己也開始慢慢減少人際接觸，盡量透過電話及通訊軟體服務客戶，「因為客戶怕我們，我們也怕客戶」，非常時期大家都可以相互體諒。

本身也是三寶爸的陳先生，雖然不用天天出門拜訪客戶，但在家時，仍會每天排定工作進度，並且和公司視訊會議回報，當自己在忙時，就由擔任國小老師的太太負責搞定孩子們，或是盯著功課進度，雖然忙碌但換個角度想，疫情當下，能夠宅在家感受親情溫暖，已經十分感恩幸福。

為了讓3個孩子不吵鬧，陳太太也特製了一套作息表，讓家中小學生可以照表操課，早上完成學校作業，下午則是美勞剪剪貼貼或是積木桌遊課，晚上就是看動畫影片。陳先生說，目前以保障家人健康為優先，目前先以維護客戶關係為主，或是透過社群軟體回覆保戶詢問，待疫情過後再衝刺開發新保戶。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行歸納整理「在家工作」相關工作機會，包括系統分析師、藥品法規專員、美編行政及室內設計師等，歡迎正在找工作的朋友多加利用。

(中時新聞網)