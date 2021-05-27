李康生（左）和《粽邪》監製鄒介中因合作電影培養出好感情。（華影國際提供）

以民間「送肉粽」儀式為概念的國片《馗降：粽邪2》去年大賣7200萬，原本預計今年下半年繼續啟動拍攝《粽邪3》，但因為疫情嚴峻，開拍遙遙無期，監製鄒介中表示，手上《96分鐘》、《粽邪3》兩部國片原本都要在下半年拍攝，但是獲得去年金馬創投、場景設定在高鐵車廂斥資超過1億的動作爆破片《96分鐘》已確定延期，目前還是希望《粽邪3》能有機會在年底拍攝，「前期作業包含劇本討論這些，現在都持續遠端進行，但開拍還是要等疫情過後」。

鄒介中坦言這波疫情重創台灣電影產業，原本安排好的工作人員、演員期程都大亂，「復工之後，勢必會是各劇組大家搶人的狀況，真的很慘」，他為《96分鐘》、《粽邪3》已向銀行貸款1000萬，以維持前期籌拍的開銷，「所以現在一直在想辦法度過，《粽邪3》要想辦法做，先讓自己活下來最重要」。他坦言描述男主角須在96分鐘車程的高鐵直達車上解除炸彈危機的《96分鐘》，因為商借高鐵車廂遭拒，搭景等前置作業複雜，再加上疫情嚴峻，已確定今年開拍無望。

斥資超過1億的動作爆破片《96分鐘》因疫情嚴峻，已確定延期拍攝。（華影國際提供）

鄒介中也首談《粽邪3》的角色和故事走向，表示會以前一集存活下來的角色為主幹，再加入新角色，他透露新作演員：「許安植、陳雪甄、鄒承恩、夏宇喬、阿西（陳博正）這些倖存下來的都會在，觀眾都很好奇《粽邪2》的鬼師父會不會附身在承恩和宇喬的寶寶身上。」至於已經在第二集「領便當」的李康生，還有沒有機會在《粽邪3》出現？鄒介中笑說，跑《粽邪2》映後活動的時候，李康生曾經當著觀眾的面說想演第三集，「死掉的角色要在下一集復活很難啦！但是我目前還想不到有什麼方法讓他出現，頭很大，最有可能是拍幾段回憶吧！」

(中時 )