全台疫情尚未趨緩，艾迪昇傳播旗下藝人艾力克斯、李詠嫻、曲艾玲、蔣偉文、李蒨蓉認真防疫，以各種宅在家不耍廢方式，增添生活樂趣。艾力克斯、李詠嫻表示，除非購買日常必需品外，一家四口皆宅在家看電影、做運動、練瑜伽，因三餐都由李詠嫻親做，食材需求大，外出買菜她和艾力克斯用「快狠準」購物模式，購物完絕不停留；日前李詠嫻到熟悉的藥局添購酒精，她戴2層口罩、眼鏡、面罩和帽子，整張臉密不通風，直到結帳時開口，老闆好奇：「請問是李小姐嗎？」她大笑：「包得連認識我的人都認不出來。」艾力克斯、李詠嫻呼籲能不出門就不出門，在家一樣有很多好玩的事能做。

中央流行疫情指揮中心宣布延長第三級警戒，各級學校持續停課，曲艾玲投資經營的補習班也同步停課，她說警戒升級第1天，超市湧入大批民眾搶購食材，為避免到人潮聚集地，她第2天才悠悠走去超市，但泡麵、麵包、餅乾和新鮮食材全被掃空，只剩冰棒能買，她不想失望空手而歸，買了2盒冰棒，店員傻眼問：「你們就靠這個啊？」她無奈回：「只能等食材進貨再買。」面對嚴峻疫情，曲艾玲認為免疫力是病毒天敵，她老公仍外出工作，孩子停課不停學，她天天以消毒機淨化環境、準備新鮮水果補足維生素，她說：「好好待在家即是強而有力的防疫。」

蔣偉文和老婆出門採買速戰速決。（艾迪昇傳播提供）

許多醫學專家提倡藥補不如食補，蔣偉文也認為，吃得健康就能提升生理機能，近日下廚加特別多洋蔥和薑黃，藉由辛香料增強免疫系統。蔣偉文表示除了購買食材，已超過7天足不出戶，他笑說：「沒事就大掃除啊。」趁現在不出門，將廚房用不到的物品全清理掉，同時讓兒子親手整理自己的書桌，煮飯時也開始讓孩子在旁學步驟。對於居家辦公、學生停課，上班族的反應兩極，蔣偉文身為家長反而認為是好事，他解釋：「太習慣凡事要快，現在要練習步調放慢。」

李蒨蓉表示相當適應宅在家工作，反倒是兩位運動狂兒子，近來無法出門不習慣，她笑說：「兒子哪都不能去，變得焦躁。」她為了促進親子關係，一家四口除了玩桌遊外，還將經典電影《玩命關頭》從第1集看到第8集，李蒨蓉驚覺已過20個年頭，她直呼：「我的青春都在電影裡！」居家防疫這段期間，她嘗試以不同食材做出沒做過的料理，自感廚藝精進許多，「原來只要有心，人人都是食神。」

(中時 )