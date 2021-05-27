西港區農會芝麻包子。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

柳營區農會鮮乳饅頭。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

新冠肺炎疫情升溫，超市及賣場陸續出現民生物資搶購潮，民眾將架上的泡麵、罐頭搶購一空。台南市政府農業局彙整轄內農會和農民，運用在地農產品所製作的特色包子、饅頭訂購資訊，讓民眾防疫期間，也能享用台南在地美食。

台南市長黃偉哲表示，防疫期間，許多民眾在家裡自行料理三餐，減少外出用餐以避免群聚接觸，農產品加工包子和饅頭可滿足民眾的生活需求，味美質優，不僅能夠當正餐，亦能作為點心。

農業局長謝耀清指出，柳營區農會田媽媽手工坊以在地酪農生產的新鮮牛奶，取代清水揉入麵團，製作的鮮奶包子及饅頭奶味香濃、綿密紮實且口感帶勁，讓人一吃上癮。

謝耀清說，西港區農會的芝麻包子使用在地胡麻製作內餡，用料紮實且甜而不膩，香濃細緻的爆漿內餡加上綿密的包子皮，口感很特別。即日起至5月31日止，每包原價130元，優惠價90元。

此外，還有在地自營牧場「虎山酪農」的鮮奶饅頭，其使用原料鮮乳產品，堅持使用100％生牛乳，也是力推產品。另，關廟區東勢社區推出鳳梨饅頭，是由社區志工嚴選關廟鳳梨，經熬煮3小時，再揉入麵糰製成，歡迎民眾落實居家防疫之餘，也同時支持在地農民及農產品。

柳營區農會訂購電話06-6221248分機2230；西港區農會06-7955217；虎山酪農06-2136990；關廟區東勢社區0903-011152。

(中時 )