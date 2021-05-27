2020年7月5日近中午時段，一名頂著碩士學位的男子，在台南市一家商店公然「掏寶」，做出「打手槍（自慰）」動作，接著又意淫一名彎腰選購商品的女顧客，用下半身向前挺進的方式，做出用生殖器抵住對方臀部的猥褻姿勢，女子後來察覺有異，於是趕緊請店員調閱監視器畫面，將碩士男的變態行徑提交給警方查辦，最終高分院依公然猥褻罪判該男拘役30天、緩刑2年，在判決確定日起1年內，須向國庫支付5萬元台幣，此案不得上訴。

據判決書內容指出，高分院法官透過監視影像可以得知，該名碩士男先是在案發商店附近觀察周遭環境及被害女子的反應，接著逐步靠近她，2次出手企圖觸摸其臀部，又在女方彎腰選購商品時，挺出下半身做出生殖器抵被害女子臀部的動作（此部分女子撤告），直到女方起身站直來，碩士男才馬上轉身，若無其事的逃離現場。

不過針對指控，該碩士男一審開庭時辯犯罪當下出現幻覺，沒有行為意識，只覺得很興奮，從未想過要「獻寶」給別人看，並提出2家診所的診斷證明書，只是就診日都是案發後幾天，台南高分院法官指出，難以證明案發時被告有無受到幻覺干擾。

直到二審，該碩士男才坦承犯行，全數認罪，而法官也認為，從監視器畫面的動作，足見被告當時有意識在注意環境變化，辨別事理及行動能力與常人無異，所謂幻覺根本是推卸之詞，不足採信。

最終，由於該碩士男同意尋求醫療協助，也願意賠償受害女5萬元，雙方因此達成和解，應無再犯之虞，高分院遂依公然猥褻罪判其拘役30天、緩刑2年，在判決確定日起1年內須向國庫支付5萬元台幣，此案不得上訴。

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(中時新聞網)