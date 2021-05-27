疫情警戒拉長，造成百業蕭條，新竹縣政府因此推出多項紓困方案，包含圓夢紓困貸款、稅務減免優惠、勞工即時上工及薪資補貼、文化局演出及補助單一窗口、擴展農漁行銷通路等，期望能協助縣民度過難關。

由產業發展處推出的圓夢紓困貸款，凡是設籍新竹縣4個月以上，年滿20歲至65歲的民眾，若在縣內經營事業，小規模商業免被商業登記、僅設稅籍登記者，最高可貸100萬元；設有公司或商業登記的中小企業，最高可貸200萬元，資金用途可作為購置或營業所須的廠房、營業場所、機器、設備、裝潢等週轉金用途。

另外受到疫情影響，導致收入銳減，相關單位主動停徵車輛停止使用期間的牌照稅、適用查定課徵娛樂業停止營業期間之娛樂稅。針對休閒娛樂場所、觀展觀賽場所、教育學習場域等，在停止營業期間使用房屋的房屋稅調降。

接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離、集中檢疫者，今年開徵的房屋稅也准予展延，若有繳納困難問題，也可申請分期、延期繳納。

表演藝術團隊也因疫情而大受影響，文化局為了使表演團隊度過難關，成立各項演出及補助單一窗口，因疫情影響於演出前7日調整檔期、取消演出者，場地租金全退回。

勞工處也推出充電再出發職訓津貼，參與者最高每月可領19200的訓練津貼，還有失業勞工的安心即時上工計畫，每月最高可領12800、最高補助6個月，另還有安心就業薪資補貼。

農業處也於疫情期間，推出「期間限定－在地有機蔬菜箱」，協助各界農友度過銷路中斷的危機。

(中時 )