國內疫情持續嚴峻，大量假訊息也四處流竄，就連知名連鎖餐飲「八方雲集」也受害，被指有獅子會確診者住在同一棟大樓。調查局溯源偵辦，陸續約談散布假訊息的2女1男到案，並依涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送地檢署偵辦。

LINE上謠傳：「八里也有確診病例：『八方雲集』那棟大樓，有獅子會確診住哪裡，目前整棟大樓封鎖，所以，沒事不要過去那邊。」經溯源調查是北部朱姓女子散布，新北市調查處今約談朱女到案，朱女供稱來源是其他LINE群組，未經查證即轉傳。

臉書「我是三重人」有網友在新聞「華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫」討論串下，留言稱「好像是正義北路的石外科」，經溯源調查是北部廖姓女子散布，新北市調查處26日約談廖女到案，廖女供稱訊息來自網路轉傳，她誤信才會留言。

PTT於5月19日晚間謠傳「...基隆確診案，但她的足跡，幾乎都是龜山，是銘傳這案。兩個地點：伊莉莎白紅茶書坊、樂山中醫診所...」，並搭配案1944的不實足跡圖，經溯源調查是北部王姓男子散布，基隆市調查站26日約談王男到案，他男供稱是友人從某臉書粉絲團轉傳給他，他誤信才又貼在PTT上。

調查局表示，不實疫情訊息層出不窮，嚴重危害社會安定，將持續積極查辦疫情假訊息案件，再度重申《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》已規範散播不實疫情訊息將負刑事責任，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

(中時 )