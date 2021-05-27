台股今(27日)盤中一度跌逾200點，除了航海王乘風破浪，有眼尖網友發現，生命禮儀服務業的龍巖竟然飆漲停，立即引發網友熱議，分析師表示，其實這種令人難過的漲停股還不只龍巖，同產業的天品一樣早早攻上漲停板，另外一檔相關的龍邦也有6.51%的漲幅。

本土疫情居高不下，且死亡人數也在增加，在台股盤中下挫時，龍巖的逆勢漲停，立即引發網友熱烈討論，網友直言「太毛骨悚然了吧」，也有網友留言表示，「台股是洩題了嗎？」、「看這樣就知道疫情有多嚴重了」。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，今日盤中龍巖的討論度很高，撇開網友的猜測，龍嚴第1季賺0.97元，保守以未來3季持平來估算，全年可以賺4元，今日漲停價54.5元，股價確實不貴，有上漲的空間，且龍巖也有投資大陸相關的生命產業，以股票分析來說，是具有基本面的。

鐘崑禎指出，其實今日股價漲的不只龍巖，同樣產業的還有天品，兩家在不同宗教禮儀上各有擅場，天品今日股價也是早早就攻上漲停板17.3元，而另一檔相關的龍邦股價也來到18元，漲幅有6.51%。

對於生命產業，鐘崑禎坦言，這類公司的營收不好拿捏，因為既不屬於景氣循環股，也不屬於趨勢成長股，短線的話題性超過基本面，就題材面來說，這也不是好事，反而是令人難過的事，如果真的想買，較適合短線操作，僅龍巖具基本面，較具投資價值。

(中時新聞網)