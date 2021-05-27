高溫爆表、疫情民眾宅在家，台電統計今日全國用電量暴衝到3802.2萬瓩，打破去年7月紀錄，創史上新高。這也是5月份首次破3800萬瓩，台電更用「實屬罕見」形容5月用電。這也預告7月用電將再創新高。但是台電樂觀，等四大歲修機組回來，供電仍可穩定。

據台電統計，今日下午1時53分，全國用電量達到3802.2萬瓩，以些微多0.2萬瓩刷新去年7月23日的3802萬瓩最高紀錄。雖然只是近乎打平，卻是5月份首次超過3800萬瓩。 根據統計，歷年最高用電量最高前十名內，有五名竟發生在今年5月，台電形容「實屬罕見」。

用電創新高，使今日備轉容量剩下252.3萬瓩，備轉容量率掉到6.64％，仍是吃緊黃燈。

面對節節高升用電，台電也默默修正電力供需預測，7月中旬後最高用電預估成長到3890萬瓩，比去年最高多出2.3％。

台電指出，民生、工業用電都成長，唯商業受到疫情衝擊減少，等鬆綁後，這部分加上去，確實夏季用電可能持續增加。對此公司會努力維護好發電機組、強化需求面管理，另外4部大修中的發電機組自6月起到7月中將陸續歸隊，預期可穩住供電。

另外，因周末將有梅雨鋒面報到，台電認為，6月的用電量預期不會再這麼高，可能下修到3500萬瓩，短期不用緊張。

台電表示，以往用電高峰多出現在7月盛夏期間，現在是因高溫少雨、全國各級學校停課、民眾轉為居家辦公，等於讓暑假提前到現在來，才讓用電一路飆升。根據統計，今年1至4月台電售電量為704.31億度，比去年同期增加31.29億度，成長約4.6％。

(中時 )