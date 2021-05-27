對於新冠肺炎五月風暴已對全民生活造成嚴重的衝擊，恐慌形成，民怨已沖天，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，根據五方面證據，民進黨政府民意支持度最近出現系統性崩盤危機，民進黨政府還提不出有效安定民心的作為，這必將使民進黨政府系統性崩盤危機進一步惡化。

游盈隆在臉書批露五方面證據如下：

一、五月蔡英文總統聲望重挫8.7個百分點，創21個月來最低紀錄，45.7%。

二、五月蘇貞昌內閣施政滿意度重挫9.5個百分點，創下2019年5月以來最低紀錄，44.9%。

三、五月民進黨支持度重挫10.1個百分點，創下2018年9月以來最低紀錄，23.2%。

四、疫情指揮中心指揮官陳時中獲社會肯定的質與量明顯減少和弱化，儘管仍有七成七國人打及格以上的分數，但整體平均分數只有70.09，是2020年2月以來最低的時候。

五、五月疫情風暴來襲，六都市長競相表現，誰表現較好？社會大眾較肯定的前兩名是侯友宜、柯文哲，盧秀燕第三，民進黨三位市長陳其邁、鄭文燦、黃偉哲竟瞠乎其後，分居4,5,6名。

游盈隆分析，冰凍三尺，非一日之寒；「物必自腐，而後蟲生」更是千古不變定律。民進黨政府民意支持出現系統性崩盤，意味著有相當大一部份台灣人開始收回對民進黨政府一向的政治支持或「善意的貯藏」，而這已經構成府院黨明顯的政治危機。

游盈隆強調，當疫情危機越來越深重，當大多數人民完全感受不到主政者的誠心與歉意，遑論能耐，接下來，這個政府的路要怎麼走下去？

(中時新聞網)