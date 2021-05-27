新冠肺炎疫情嚴峻，每日本土確診數自5月17日起，已連續11天都超過300例，為有效控制疫情，指揮中心呼籲有症狀、與確診者有接觸史的民眾可至全台快篩站檢驗，但若是無症狀有疑慮的民眾想自費採檢，不要跑錯地方了。

※全台快篩站

適用對象為「有接觸史、活動史、或有症狀者」，需攜帶身分證、健保卡排隊接受免費檢測，約20-30分鐘就能得知結果。無接觸活動史且無症狀者，請不要前往篩檢，以免增加感染風險。

快篩無論陽性陰性 都須再經PCR檢測

快篩陽性者將視症狀輕重安排返家隔離或送至院所隔離，無住院需求且居家環境可一人一室者，可進行居家隔離，等待衛生單位安排醫療院所至符合解除隔離條件。而症狀較嚴重者，或家中無法一人一室者，須後送醫院或集中檢疫所隔離，而快篩陰性者即可返家自我健康監測。兩者皆須等待PCR結果，做後續處置。

北北基快篩站。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

桃竹苗、中部快篩站。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

南部、東部快篩站。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

※自費採檢指定院所

無接觸活動史且無症狀者，可至全台自費採檢指定院所，PCR篩檢分為「一般件採檢」與「快速件採檢」，依照衛福部公告價格介於5000至7000元之間，須等1至2天才會有結果，可先打電話預約。

台北區自費採檢院所。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

北區自費採檢院所。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

中區自費採檢院所。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

南區、高屏區自費採檢院所。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

東區自費採檢院所。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

提醒：各篩檢站服務時間及預約方式不同，依各縣市公布為準。

(中時新聞網)