Sandy（吳姍儒）跟隨爸爸吳宗憲腳步進入演藝圈，一起主持《小明星大跟班》成為有史以來第一對共同獲得金鐘獎的父女檔，近日她收到網友私訊，對方透露「被吳宗憲選中」送汽車，讓Sandy只能苦笑回應，最後還不忘爆老爸的料。

Sandy在IG限時動態貼出一張網友私訊照片，網友表示最近收到自稱是吳宗憲的訊息，讓他相當著急，因為自稱吳宗憲的人說替他訂了一台從美國裝運來的汽車，但要他先付3800美元，將近10幾萬台幣，讓網友覺得不可思議，想確認是不是遇到詐騙集團。

Sandy呼籲網友不要被騙。（圖／翻攝自IG）

對此，Sandy就把訊息PO上網，表示本來覺得不需要回覆這類私訊，但又擔心有人會真的受騙，只好再次告知大家：「我爸不可能私訊你們啦，我爸也不可能送你車啦，你是非常不幸的被詐騙集團選中了，拜託不要被騙！」最後還出賣爸爸一波，直虧：「他連外送都不會訂，怎麼可能幫你訂一台車啦」。

Sandy和吳宗憲感情好，日前Sandy在家遇到停電，一片黑暗中收到爸爸安撫情緒的訊息，沒想到一點開，卻是吳宗憲頂著詭異燈光，瞪大眼燦笑的驚悚自拍，讓她傻眼說：「本來不怕的，現在嚇哭」，父女互動相當逗趣。

(中時新聞網)