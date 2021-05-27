屏縣府為盡早阻斷社區傳染鏈，24日在潮州中山公園設立「社區篩檢站」，每日可供200人快篩，但至今4天僅501人前去篩檢，縣長潘孟安呼籲民眾快去篩。(潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真)

本土疫情燒不停，屏東在21日出現首例確診後，天天都有新增個案，至27日已累積26例；當中因23日一口氣增8例，且有7例在潮州鎮，屏縣府為盡早阻斷社區傳染鏈，24日在潮州中山公園設立「社區篩檢站」，每日可供200人快篩，但至今4天僅501人前去篩檢，縣長潘孟安呼籲民眾快去篩。

「每天名額都沒有滿！」潘孟安指出，設置社區篩檢站就是要快速找出社區中的感染者，而潮州篩檢站一天可篩檢200人，但5天僅篩501人。他強調，設站時間是依疾病管制署建議，以該地區最後病例發病日至少篩檢一個潛伏期（7日），也就是至本週日（5／30），假日設站有助上班族篩檢，請符合篩檢資格民眾盡快前往篩檢。

屏東衛生局指出，社區篩檢站的優先篩檢對象為：一、潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民。二、與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民。三、4／20-5／19有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。

縣府表示，潮州篩檢站自24日設立至26日，3天共篩檢418人，快篩及PCR 全部陰性；而27日的上午有49人採檢，快篩48陰性、1陽性，不過該陽性經送東港安泰檢驗PCR後，結果為陰性，而下午34人快篩都為陰性，PCR檢體送檢驗中。

(中時 )