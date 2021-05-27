桃園市八德警分局四維派出所員警去年處理1件獨居老婦死亡案件，因她女兒移居美國多年，無法取得聯繫資料。警員侯屹涵多方查訪，透過老婦教會友人，輾轉透過社群平台找到她女兒。雖然女兒趕回台灣，但仍需檢疫，員警1句「你要堅強」，讓女兒深深感動，近日親筆信寄回台灣，感謝員警熱心。

警方表示，該名獨居林姓老婦因女兒移居美國多年，無法取得相關聯繫資料，經侯屹涵層層查訪得知林婦有一教會友人，再透過其友人之社群平台，與女兒取得聯繫，第一時間告知其母之變故，女兒即刻搭機返台，惟適逢防疫期間，女兒須遵守14日檢疫之規定，侯屹涵於防疫期間更協助處理大體暫存事宜，女兒檢疫期滿入境後，立即報請桃園地檢署相驗，協助鄭女完成相關程序及順利辦理母親後事。

女兒近日寄信感謝員警辛勞，信中提及「你要堅強」，讓她在寂靜的夜晚沒感到這麼孤單，也給她堅強的力量。

警方說，收到信封，感受到民眾滿滿的感謝與正面支持，在這疫情忙碌的時刻，注入一股暖流。侯屹涵在剛開始接到本案時確實因為找不到家屬一時摸不著頭緒，所幸經過耐心查訪，抽絲剝繭過濾有用的資訊，才順利聯繫到鄭姓女兒。對於在工作職場有機會幫助民眾，是種很特別的體驗，看到民眾的感謝信函，也感到相當的欣慰，在正值疫情繁忙時刻，注入一股暖流，心中也非常感動，期許自己能繼續在職場上為民眾服務努力，為社會盡一份心力。

(中時 )