外交戰略錯誤被美吃定不先援疫苗？林郁方疾呼蔡英文用一招馬上救台

本土疫情日益嚴峻，不少人盼美國宣布釋出疫苗後，能援助台灣解燃眉之急。不過美國在台協會（AIT）台北處長酈英傑26日卻表示，台灣確診人數相比全世界仍算低，疫苗派送標準仍在討論。前立法委員林郁方接受⟪中時新聞網⟫專訪時砲轟：「從這次疫苗的事情就看出，民進黨戰略設計完全錯誤，太一廂情願、一面倒、不夠聰明！」他疾呼總統蔡英文用一招馬上救台灣。

林郁方指出，美國現在不給疫苗是因為他吃定我們了。(攝影/陳盈臻)

林郁方指出，美國現在不給疫苗是因為他吃定我們了，因為我們笨，緊緊抱住美國的大腿，好像非美國不可。林說到：「會吵的孩子有糖吃，你那麼乖的小孩，不哭你又不鬧，我為什麼要給你糖吃呢？」他也呼籲：「如果蔡英文敢講我們想要中國大陸的疫苗，我相信兩天之內，美國就會把疫苗交給我們！」

林分析，美國如今正在對中國大陸進行圍堵，而台灣在戰略位置上擁有良好的優勢，無論是美國或大陸都會想爭取支持，因此台灣應該站在中間才能夠左右逢源。他怒批，民進黨政府現在的選擇是完全倒向美國，跟中國大陸的關係已掉到最低點，所以美方才會把疫苗先給其他的朋友們。

另外林郁方也質疑，民進黨政府沒有努力跟美國爭取疫苗。他提到，以台灣在世界的國力和國民GDP所得來看，是屬於中上的國家，但很多跟我們國力相當，甚至還更差的國家，爭取到的疫苗卻都比我們多很多。林納悶，「國產疫苗都還沒有完成測試，政府就急著採購，會讓人覺得是不是為了保護國產，才不願意購買國外疫苗，都只買一些來應景？如果是這樣就很嚴重了！」他喊話，請總統、行政院長、衛福部長出面說明疫苗的爭取問題，讓民眾了解狀況。

(剪輯/張以宗)

(中時新聞網)