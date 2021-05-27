依氣象預報情資，29日周六深夜到30日清晨，梅雨鋒面降逐漸移入台灣陸地，水利署評估對於目前台灣嚴峻的旱象將有所幫助，惟梅雨可能伴隨短時強降雨或短延時強降雨，經濟部水利署長賴建信27日召開防汛整備會議，請所屬各水資源局於降雨時盡量使水庫蓄水，也要求水資源局及河川局對於各項防汛準備工作再詳加盤點檢視，務必抗旱與防汛作業能夠積極因應達成。

水利署指出，依據最新天氣預報，梅雨雨勢將從5月29日持續至6月1日，水利署已針對今年防汛工作超前部署，這次開會再次提醒各附屬機關，目前正是抗旱、防汛與防疫的關鍵時刻，務必再三檢視並確認水門、閘門、抽水站、移動式抽水機功能正常，各水資源局應預劃水庫操作(如蓄滿中庄調整池與水公司淨水廠將儲水池蓄滿等作業)，避免發生原水濁度升高而影響供水情形。

面對未來可能會有大雨發生，提醒各水利單位備妥防汛備料和機具、各滯洪池管理單位在颱洪前盡量將水位降至最低，易淹水地區防汛熱點抽水機預佈完成；進行破堤、河道施工或清淤者，應及早撤離與進行防汛措施應變；與各地方政府通力合作強化聯繫作業，積極因應處理首波梅雨鋒面系統帶來充沛水氣可能的積淹水災情，共同面對首波鋒面的挑戰。

水利署指出，近年來不斷精進防汛工作，已協助地方政府成立502個水患自主防災社區，汛期間主動提供淹水警訊，以利地方政府必要時提前啟動疏散避難措施；目前有1556位防汛志工，整合民間力量，共同執行水利防災工作與災情通報(包含水利設施損壞、溢堤潰堤等)。大型移動抽水機1529部由地方政府預佈至防汛熱點，水利署管理之99部因應災情機動支援地方政府；易淹水地區滯洪池總計63座，滯洪量擴增至2854萬立方公尺；抽水站完成181座，抽水能量大幅提升為每秒1029立方公尺。

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