近日台灣癌症基金會保險顧問李柏泉收到癌友詢問，目前因應疫情嚴峻，多家醫院配合防疫，導致家人需住院化療改為門診化療，因家人自費藥物一次十多萬元，導致住院實支實付理賠無法申請，可能面臨中斷治療的窘境。

近期新冠肺炎確診暴增，因政府疫情管控措施，將病房移作嚴重特殊傳染性肺炎專責病房，收治病人能量降載，以致療程中癌友為了能接續治療，被迫改以門診進行，不僅影響癌友治療成效與品質，亦將衝擊原本保險給付，陷癌友於經濟困難之中。

台灣癌症基金會保險顧問李柏泉表示，保險是以最大誠信，保戶對保單的信賴期待為基礎，在疫情嚴峻前，本已接受住院治療並獲得保單給付者，癌症病友本於信賴期待為基礎，認為保險將繼續給付治療療程。

台灣癌症基金會呼籲全國壽險公司，應本於共度社會危難的精神，對受疫情波及致無病房可接續療程治療的癌友，彈性放寬給付，以免癌症病友因經濟問題中斷治療，危及生命。

(中時 )