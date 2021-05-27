邱志宇分享居家防疫生活日常。（海鵬提供）

國片《期末考》因為疫情延後到8月20日上映，主演的邱志宇原本排定的宣傳活動也全部取消，他回桃園和家人同住，家人怕他居家防疫「太閒」，已為他安排好工作，邱志宇笑說：「現在學生都停課在家線上學習，我姊就交給我一個任務，當我外甥女的『家教兼褓姆』，外甥女視訊上課的時候，如果遇到不會的，我就在旁邊輔導她教她，如果她上課都沒問題，我就開始追劇。」

邱志宇分享他居家防疫的追劇片單，表示目前正在追《Move to Heaven：我是遺物整理師》，除此，他一直都很喜歡看鬼片，「我平常也喜歡聽一些鬼怪題材的Podcast節目，最近複習了《鬼影》、《鬼來電》和吳慷仁主演的《屍憶》，希望以後如果有接拍鬼片可以派上用場，因為自己也希望能朝編劇發展，除了追劇和看書，會看劇本多吸收一些養份。」

最近不少明星會趁居家防疫展現好廚藝，邱志宇表示平常都是自己在做菜，「我有在健身，所以吃得很養生，養生的料理通常都是粗茶淡飯比較多，我幾乎每天都自己做些雞胸肉和燙青菜」。

邱志宇分享最近疫情期間，覺得百思不得其解的事：「每天新聞都有那些出門不戴口罩的人，去跟要他們戴上口罩的人吵架，讓我有一種生活在平行世界的感覺，戴口罩並不難啊，怎麼會被糾正還要惱羞成怒？」邱志宇呼籲大家：「看到前線對抗病毒的醫護人員、街上消毒的化學兵，大熱天還要全副武裝看得很心疼，防疫最好的方式就是能不出門就不要出門，希望大家一起遵守防疫規定，讓病毒趕快消失。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )